Il y avait du beau monde qui espérait remporter le trophée de meilleur joueur de MLS cette saison. En effet, de nombreux joueurs bien connus du vieux continent évoluent désormais du côté des États-Unis, à l’image de Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney ou encore David Villa. Et cette saison, le trophée de MVP n’est pas revenu à l’un deux, mais bien à Josef Martinez, incroyable sur les pelouses nord-américaines cette année.

Le buteur d’Atlanta United a inscrit 34 buts en 38 journées, soit 12 de plus que son dauphin au classement des buteurs, Zlatan Ibrahimovic. L’ancien buteur du PSG termine troisième au classement du MVP, derrière donc Josef Martinez et Miguel Almiron, autre joueur d’Atlanta. Enfin, en quatrième position, on retrouve Wayne Ronney (12 buts en 21 matches). À noter que la finale de la MLS se jouera entre Atlanta United et les Timbers de Portland le 9 décembre prochain à 2h00, heure française.