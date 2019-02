Buteur lors des deux derniers matches de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin commence à afficher son véritable visage sous le maillot princier après des débuts délicats. Son compatriote Dmitry Sychev, ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille (2002-2004), l’a défendu au micro de l’agence de presse russe Itar TASS.

« Je pense que Golovin a été influencé par le changement d’entraîneur. Avec le nouveau coach, une certaine recharge d’énergie est apparue. Aleksandr a également fini de s’adapter au championnat : il s’est remis de ses blessures et s’est remis en pleine forme, ce qui lui permet de montrer son jeu et de marquer des buts. Le championnat de France n’est pas facile du tout en termes de niveau, il est difficile de se montrer technique, rapide et créatif comme Golovin, mais il tente et cela peut être un bon tremplin pour un championnat plus fort », a-t-il lâché. C’est dit !