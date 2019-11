Un début de saison difficile. Avec une 11e place au classement en 13 journées, l’AS Monaco a connu un départ compliqué où les recrues n’ont pas donné entière satisfaction immédiatement malgré les investissements consentis cet été. Mais le club asémiste commence à relever la tête avec 4 victoires sur les 6 derniers matches toutes compétitions confondues. Pourtant, le club de la Principauté ne manque pas d’ambition et espère toujours atteindre ses objectifs : finir en Ligue des Champions cette saison et concurrencer le Paris Saint-Germain sur le long terme. C’est le sens des propos tenus par Oleg Petrov dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Nous ferons tout pour montrer qu’on est en bonne position pour être premiers. Ce sera compliqué cette saison, il y a déjà un grand écart avec Paris (12 points, ndlr). Mais cette idée que le PSG est le numéro 1 et le restera toujours me déplaît, ça ne me semble pas correct. Nous voulons que Monaco soit le club qui mette fin à cette hégémonie, qui challenge le PSG, a déclaré le vice-président de l’ASM. Les autres clubs doivent pouvoir se battre pour la première place. Et nous allons nous battre pour redevenir champions de France. »