Si l’affiche a perdu de son prestige depuis deux ans, la rencontre Monaco-PSG est un match à ne pas rater en Ligue 1 Conforama. Il faut dire que le match incroyable entre les deux équipes qui a eu lieu au Parc des Princes dimanche soir (3-3) a mis l’eau à la bouche de nombreux amoureux du football et de la Ligue 1. Et c’est un club de la Principauté qui affronte ce mercredi à 21h au stade Louis-II une formation parisienne qui a beaucoup à se faire pardonner et qui sera attendue au tournant. L’antre de l’AS Monaco, une fois n’est pas coutume, devrait être plein comme un œuf pour l’occasion. Un match de gala entre deux clubs historiques de Ligue 1.

Dans cette rencontre très attendue du championnat de France, le club de la Principauté voudra donc s’offrir le scalp de l’ogre parisien. Une possibilité plus que réalisable d’autant plus que Paris ne réussit pas toujours face à l’ASM (20 succès en 87 matches, soit 23 % de victoires). Et pour y parvenir, Monaco pourra compter sur le meilleur buteur du championnat, Wissam Ben Yedder et ses 14 réalisations, intenable dimanche et qui devrait être un véritable poison pour Thiago Silva et ses compères de la défense parisienne.

Regarder Monaco vs PSG en streaming direct

Cette rencontre entre les deux derniers champions de France (2017 pour Monaco, 2018 et 2019 pour le PSG) promet d’être spectaculaire. Non seulement les deux équipes possèdent les meilleures attaques du championnat mais surtout la formation coachée par Thomas Tuchel et celle de Robert Moreno sont habituées à proposer des buts en pagaille. C’est simple, sur les 11 derniers matches entre les deux équipes, 47 buts ont été marqués soit une moyenne de plus de 4 buts par match. Et la diffusion à la télévision de ce match en retard de la 15e journée de Ligue 1 se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce mercredi soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club du Rocher ou du club parisien et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Monaco vs PSG en streaming en live et en direct 100 % légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits tv multiplient les offres OTT pour permettre aux fans de football de suivre les retransmissions des matches directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

Canal Plus propose des offres pour le stream de cette affiche toujours très prolifique en buts entre la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi et celle de Dmitri Rybolovlev. Avec un mois offert cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, et un bon d’achat de 20 € sur Foot.fr, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc du Championnat de France.

