Déterminé à se débarrasser d’Alexis Sanchez, Manchester United envisage même d’offrir un chèque de 15 millions d’euros au Chilien afin de le convaincre de quitter l’Angleterre. Une somme faramineuse, qui permettrait tout de même aux Red Devils de réaliser une grosse économie en ne versant pas 500 000 € par semaine à l’ancien Gunner, qui reste sous contrat jusqu’en 2022.

Autrement dit, Alexis Sanchez est désormais persona non grata du côté d’Old Trafford. Malgré sa situation financière plus que confortable en Premier League, l’attaquant âgé de 30 ans ne serait plus fermé à un départ. Selon la Gazzetta, Fernando Felicevich, son agent, aurait d’ailleurs rencontré les dirigeants de l’Inter afin de discuter d’un possible transfert. Toujours selon le quotidien italien, l’avenir du natif de Tocopilla pourrait s’écrire du côté de l’Italie, treize ans après ses premiers pas en Europe sous les couleurs de l’Udinese.