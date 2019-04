C’est l’un des chocs des quarts de finale de la Ligue des Champions : Manchester United et le FC Barcelone vont s’affronter (match aller mercredi soir), dans un classique de la compétition. Et pour Paul Pogba, ce sera forcément un match particulier puisque l’international français a souvent été cité comme une recrue possible pour le Barça lors de son départ de la Juventus Turin. Justement, à ce sujet, le président blaugrana Josep Maria Bartomeu a confirmé qu’il s’agissait bien alors d’une volonté du club catalan de recruter le milieu de terrain, dans une interview accordée à ESPN.

« À l’été 2015, Paul Pogba jouait à Turin et on a simplement dit à la Juve que s’ils décidaient de le vendre un jour, on serait intéressé. Quand ils l’ont mis en vente, ils nous ont donné son prix et on ne pouvait pas se permettre de payer cette somme à ce moment. Il est allé à Manchester United et il les rend meilleurs collectivement parce que c’est l’une des stars du football mondial en ce moment », s’est souvenu Bartomeu. Trois ans après sa signature à Manchester United, Paul Pogba pourrait finalement atterrir en Liga, mais plutôt du côté du Real Madrid.