Ces dernières semaines, la presse anglaise rapportait que Tahith Chong (20 ans) ne prolongerait pas l’aventure au sein du club mancunien, alors que son contrat expire le 30 juin prochain. Et selon les informations du Times, le départ de l’international espoir néerlandais est acté. Le Red Devil semble déterminé à vouloir quitter l’Angleterre pour évoluer en Italie. Cela tombe bien puisque le quotidien britannique précise que la Juventus et l’Inter Milan sont prêts à lui offrir un contrat de 5 ans avec une rémunération de près de 60.000€ par semaine, tout en lui promettant une importante prime à la signature.

Alors que Manchester United souhaitait conserver son ailier, ce dernier aurait eu des différends avec son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. L’agent de Tahith Chong s’est d’ailleurs exprimé, pour Voetbal International, à ce sujet : « Solskjaer a une vision différente que celle de ses dirigeants sur Tahith. Un coach pense à lui. Moi, je pense à mon client. Il est arrivé à un stade où il sent qu’il ne progressera pas plus. C’est donc le moment de regarder plus loin ». Le divorce semble donc consommer entre les Red Devils et Tahith Chong, qui n’a disputé que 11 rencontres avec l’équipe première depuis son arrivée en provenance du Feyenoord, en 2016.