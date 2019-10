La neuvième journée de Premier League se poursuit cet après-midi avec un choc entre Liverpool et Manchester United. En cas de victoire, les Reds peuvent reprendre huit points d’avance sur Manchester United. Les Red Devils peuvent de leur côté revenir au septième rang.

A domicile, Manchester United s’organise dans un 4-3-3 avec David De Gea dans les cages. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Ashley Young forment la défense tandis que Scott McTominay, Alex Tuanzebe et Fred sont au milieu du terrain. Seul en pointe de l’attaque, Marcus Rashford est soutenu par Andreas Pereira et Daniel James.

De son côté, Liverpool opte pour un 4-3-3 avec Alisson Becker qui effectue son retour dans les buts. Devant lui se dresse Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andy Robertson. Aligné en sentinelle, Fabinho et accompagné au cœur du jeu par Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum. Enfin, le trio offensif est composé de Divock Origi, Roberto Firmino et Sadio Mané.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young - McTominay, Tuanzebe, Fred - Pereira, Rashford, James

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Origi, Firmino, Mané