Sur la pelouse du Partizan Belgrade (3e journée de la phase de poules de Ligue Europa), Manchester United s’est imposé 1-0 grâce à un penalty du Français Anthony Martial (43e). Un penalty obtenu par le jeune Brandon Williams. Le latéral gauche âgé de 20 ans a réalisé un énorme match jeudi soir en Serbie, et son entraîneur Ole Gunnar Solskjær a multiplié les éloges à son égard après la rencontre.

« Je pense que Jimmy (Garner) a progressé au fil du match, il s’en est bien sorti. Il était fatigué, bien sûr. Brandon (Williams) était l’homme du match et je l’ai trouvé excellent, avec une attitude fantastique. Il était bon en défense et dans les airs. Il a obtenu le penalty avec une belle conduite de balle vers l’avant. Il a été fantastique dans les matches qu’il a joués et il n’a pas peur. Il est aussi courageux qu’un lion et il nous a obtenu la victoire. Il va devenir un grand joueur », a déclaré le technicien norvégien dans des propos relayés sur le site du club.