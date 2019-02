Moyen en première période, très bon en deuxième mi-temps, Marco Verratti a été hier soir à l’image du reste de son équipe, lors du huitième de final aller de la Ligue des champions remporté face à Manchester United (2-0). Et ses belles performances d’hier soir ressortent d’autant plus lorsque l’on jette un œil aux statistiques. L’Italien a tout simplement été le joueur le plus impliqué de la rencontre, en touchant pas moins de 87 ballons (record du match), en délivrant 75 passes, dont 39 dans la moitié de terrain adverse (encore le record du match), avec 93,3 % de réussite dans ses transmissions de balle.

Si l’on ajoute à cela le nombre de fautes subies (4, plus gros score de la rencontre pour un joueur), on se rend bien compte de la belle performance qu’a réalisé Verratti en Angleterre. S’il est aussi solide au match retour (le 6 mars), le PSG aura de grandes chances de se qualifier pour le tour suivant.