Battu par Bologne ce dimanche lors de la 14e journée de Serie A (1-2), le Napoli a enchaîné un huitième match sans victoire toutes compétitions confondues. Les Partenopei sont en pleine crise et Carlo Ancelotti semble menacé. Mais après la rencontre du jour, l’entraîneur italien n’a pas cherché d’excuses : « je suis l’entraîneur et je prends la responsabilité de ce moment, je vais demander une confrontation avec l’équipe. (...) Bien sûr, les choix sont les miens, mais je vais parler aux gars pour voir ce dont nous avons besoin. Si les joueurs m’aident, ça sera bien, sinon je déciderai personnellement de ce que je dois faire. »

L’ancien technicien du Bayern Munich a également évoqué son avenir dans les propos relayés sur le site du club. « Je prends la plupart des responsabilités, comme il se doit, mais ce sont les joueurs qui entrent sur le terrain et je leur en demanderai plus que ce qu’ils ont montré, surtout ce soir, a lâché Ancelotti. Nous parlons avec le club tous les jours, il y a un dialogue continu. Nous sommes tous unis, il y a un but commun entre moi et l’équipe et nous souffrons ensemble cette saison. Nous vivons un moment délicat et nous devons le résoudre d’une manière ou d’une autre. » Il faudra donc réagir dès le week-end prochain face à l’Udinese (samedi 7, 18h).