Décidément, la fin de saison de Neymar vire au cauchemar. Après une blessure qui l’a écarté des terrains pendant plus de trois mois, après avoir insulté l’arbitre du match PSG-Manchester United, après avoir frappé un supporter du Stade Rennais en finale de Coupe de France, Neymar est désormais accusé de viol. C’est le média brésilien UOL qui a révélé l’information il y a quelques minutes, confirmée depuis par ESPN. Le viol aurait eu lieu le 15 mai à Paris près d’un hôtel de l’Arc de Triomphe. La jeune femme a porté plainte vendredi dernier à São Paulo.

Neymar é acusado de estupro em Paris ; mulher registrou BO em SP - https://t.co/IiprEGnCn4 pic.twitter.com/qznxol6w7Y — UOL Esporte (@UOLEsporte) 1 juin 2019

La jeune femme, qui avait rencontré l’attaquant du PSG par le biais d’Instagram, a quitté Paris le 17 mai et a préféré enregistré sa plainte dans son pays. Cette dernière affirme qu’elle a reçu Neymar dans sa chambre et que ce dernier serait arrivé ivre avant que cela ne dégénère rapidement. Si le viol est avéré, Neymar, qui se trouve actuellement au Brésil avec sa sélection, pourrait rapidement faire l’objet d’une enquête dans son pays et pourrait être jugé sur le fondement du droit brésilien en vertu du principe de "l’extraterritorialité". Selon le Code pénal, les crimes commis par des Brésiliens lorsqu’ils se trouvent en territoire étranger sont soumis au droit brésilien. Voilà une nouvelle affaire dont se serait sans doute bien passée la star brésilienne...