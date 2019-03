Venu en bord terrain pour vivre la fin du match de plus près, Neymar a assisté au troisième but de Manchester United sur penalty suite à l’intervention de la VAR après une main de Presnel Kimpembe à l’entrée de la surface. Un but synonyme d’élimination pour le PSG (1-3) au grand dam de l’attaquant brésilien, toujours blessé et qui ne verra donc pas les quarts de finale de la compétition.

Il n’en fallait pas plus à la star brésilienne pour dégoupiller sur Instagram. Dans une story publiée peu après le troisième but de Marcus Rashford, Neymar a littéralement craqué. « C’est une honte, ils mettent quatre personnes qui ne connaissent rien au football pour visionner les ralentis à la VAR. Il n’y a pas penalty. Comment il peut faire main alors qu’il est de dos. Allez vous faire enc***... » Une sortie médiatique qui risque de faire beaucoup parler et qui pourrait coûter cher au Brésilien...