Le feuilleton Neymar bat toujours son plein. Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, l’international brésilien pourrait revenir au FC Barcelone cet été. Alors qu’il est attendu à Paris lundi matin, le numéro 10 était aujourd’hui au Brésil pour un tournoi de foot à 5. L’occasion de parler de sa blessure mais aussi de ses meilleurs souvenirs. Et l’ancien Barcelonais a encore remué le couteau dans la plaie avec la « remontada » de 2017 et le 6-1 du Barça contre le PSG, lui qui était encore joueur du club catalan à l’époque.

« Le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur ? Il y en a deux. D’abord, quand on a gagné les Jeux Olympiques avec le Brésil. Ensuite, la "remontada" contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but... Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça... C’était incroyable, a lâché Neymar dans un entretien accordé à Oh My Goal US, avant de poursuivre. Quand on a gagné contre le PSG avec Barcelone, c’était complètement... Nous sommes tous devenus fous après ! Je crois que c’était le meilleur sentiment possible pour nous tous. »

