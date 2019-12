Si l’OGC Nice va mieux après sa large victoire contre le FC Metz dans le cadre de la 17e journée de Ligue (4-1), la soirée des Aiglons n’a pas été parfaite. En effet, les Azuréens ont perdu Youcef Atal (23 ans) sur blessure. Après un dribble sur un adversaire, l’Algérien s’est écroulé et a quitté la pelouse sur civière (26e).

De quoi inquiéter son entraîneur Patrick Vieira : « La sortie de Youcef (Atal) est le point noir de la soirée. Il a mal au genou. Le doc a dit qu’il fallait attendre demain pour en savoir un peu plus sur la gravité de sa blessure. » Et le verdict est tombé ! L’international algérien souffre d’une lésion méniscale et va être opéré dans les prochains jours. Son club vient de l’annoncer dans un communiqué : « Le diagnostic a révélé une lésion méniscale au genou droit. Le joueur de 23 ans, qui sera opéré prochainement, sera malheureusement éloigné des terrains pendant un assez long moment. »