Directeur du football à l’OGC Nice, Julien Fournier était l’invité de RTL ce dimanche soir. Questionné sur de nombreux sujets, le dirigeant français est revenu sur les compétitions stoppées récemment à cause de la pandémie de coronavirus, et donc la suite de la saison. Et ce dernier pense qu’il faut adapter les calendriers, quitte à disputer un exercice de janvier à décembre.

« Ça peut être une bonne idée d’adapter le calendrier dès maintenant à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pourquoi ne pas disputer le prochain championnat entre janvier et décembre, comme en Amérique du Sud ? », a lâché Julien Fournier sur les antennes de la radio française. Pour rappel, le prochain Mondial doit se disputer du 21 novembre au 18 décembre 2022.