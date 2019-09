Mardi soir, l’OGC Nice a perdu le derby azuréen sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1), mais également Adam Ounas, sorti sur blessure à la 64e minute. Touché au genou gauche, l’international algérien (9 sélections, 3 buts) a quitté la pelouse de Louis II sur civière, ce qui laissait présager le pire. « Pour l’instant, ce n’est pas les croisés. On va voir... », confiait le joueur après la rencontre.

L’ailier devait passer des examens complémentaires ce mercredi afin d’en savoir plus sur la durée de son indisponibilité. Et les résultats sont rassurants ! L’OGC Nice vient de communiquer sur l’absence du joueur. « Adam Ounas souffre d’une entorse au genou : « Plus de peur que de mal, a précisé le coach Vieira en conférence de presse. Il en a à peu près pour 10 jours. On ne l’aura pas pour les deux prochains matchs (la réception de Lille et le déplacement à Nantes) ».

Le point médical de l’OGC Nice :

En soins

Adam Ounas : entorse au genou

Rémi Walter : entorse de la cheville

Ibrahim Cissé : entorse de la cheville

Gautier Lloris : lésion aux ischios

En réathlétisation

Dante : entorse de la cheville

Christophe Herelle : douleur au genou

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10