Après ses matches amicaux face à Anderlecht (1-2) et Academica (8-0), le Benfica Lisbonne a pris part à l’International Champions Cup 2019. Dans cette compétition, la formation lisboète a tout simplement brillé en remportant ses trois rencontres, face à Guadalajara (3-0), la Fiorentina (2-1) et l’AC Milan (1-0). En tête avec neuf points, les Aigles attendaient donc le résultat du match entre Manchester United et l’AC Milan pour savoir s’ils étaient sacrés.

Les Red Devils ayant gagné aux tirs au but contre la formation milanaise (2-2, 5 t.a.b à 4), le Benfica Lisbonne a donc été officiellement désigné vainqueur de cette International Champions Cup 2019. C’est la première fois que l’équipe de Liga NOS remporte ce trophée, en trois participations (2015, 2018 et donc 2019) !

With the result in Cardiff, @SLBenfica have officially been crowned Champions of #ICC2019 ! Congratulations !#EPluribusUnum pic.twitter.com/zM5ZZwGBEe — International Champions Cup (@IntChampionsCup) August 3, 2019

