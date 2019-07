Laissé libre à l’issue de sa troisième saison à Dijon, le gardien de but originaire de Clamart, Bobby Allain, 27 ans, avait rejoint l’UNFP FC cet été. Il a trouvé un nouveau défi en Grèce ! Il s’est engagé en faveur de l’Olympiakos Le Pirée, dauphin du PAOK lors du dernier exercice de Super League. Il tentera de concurrencer le Portugais José Sá, en place depuis l’été dernier (prêté par Porto, acheté cet été).

Formé à l’US Ivry, Bobby Allain avait rejoint le Red Star en 2011, où il passa cinq saisons. Deuxième dans la hiérarchie derrière Vincent Planté ou Pierrick Cros, en National puis en Ligue 2, celui qui sur son temps libre coachait les gardiens l’équipe de France des sourds et malentendants rejoignait finalement Dijon en 2016, où après deux saisons sans jouer il se voyait offrir une chance, passant devant Runar Alex Runarsson en deuxième partie de saison dernière (16 matches).

Μπόμπι Αλέν καλώς όρισες στον Ολυμπιακό ! / Bobby Allain welcome to Olympiacos FC ! #olympiacos #welcome #BobbyAllain #WelcomeBobby pic.twitter.com/EcV7SZ4ERU

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 24, 2019