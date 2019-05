Au lendemain de la défaite à domicile contre Manchester City (1-4), la direction de Brighton & Hove Albion a décidé de licencier l’entraîneur de l’équipe, Chris Hughton, qui a maintenu in extremis son équipe en Premier League (17e), avec une deuxième partie de saison plus que compliquée. Hughton n’est pas le seul à quitter les Seagulls, puisque ses deux assistants, Paul Trollope et Paul Nevin, ont également été remerciés.

Dans un communiqué, le président de Brighton, Tony Bloom, a déclaré : « Chris a fait un excellent travail au cours des quatre dernières années et demie. Premièrement, stabiliser notre club, atteindre les barrages lors de sa première saison complète, assurer notre première promotion en Premier League et conserver notre statut deux saisons consécutives. C’est sans aucun doute l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre en tant que président de Brighton & Hove Albion, mais c’est finalement ce que j’ai fait en raison de nos difficultés au cours de la seconde partie de la saison. Notre série de 3 victoires sur 23 matches de Premier League met notre statut en danger de manière significative. C’est avec cet esprit et les performances de cette période que j’ai le sentiment que c’est le bon moment pour changer. Le personnel et les fans d’Albion se souviendront toujours de Chris comme l’un des gérants les plus talentueux et les plus respectés de notre club. Je souhaite à Chris, Paul et Paul - qui ont tous travaillé d’arrache-pied tout au long de leur séjour ici - tous les succès pour l’avenir, et les remercie au nom de tous les membres du club. »

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.

Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 13, 2019