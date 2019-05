Tout se jouait donc au Falmer Stadium pour Manchester City. Avant le coup d’envoi, les Citizens comptaient une longueur d’avance sur Liverpool. Les Citizens devaient donc absolument l’emporter pour rafler un deuxième titre consécutif de champion d’Angleterre. Une première dans l’histoire de la Premier League depuis dix ans. Grâce à leur succès 4-1 face à Brighton, leur quatorzième d’affilé cette saison, les hommes de Pep Guardiola conservent donc leur trophée avec 98 points. Et pourtant, tout ne fut pas un long fleuve tranquille pour Manchester City.

Car cet hiver, City comptait sept points de retard sur un Liverpool flamboyant qui enchaînait les victoires et semblait alors intouchable. Mais c’était sans compter sur la réaction d’orgueil des Citizens tout simplement exceptionnels dans la dernière ligne droite. Outre leur succès étriqué face aux Reds (2-1) en janvier dernier, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont réalisé une série incroyable de quatorze victoires consécutives. Ces derniers n’ont plus connu la défaite depuis le 29 janvier dernier face à Newcastle (1-2). Une éternité.

Un collectif impressionnant et certaines individualités au dessus du lot

Outre cette régularité phénoménale, City s’est appuyé cette saison sur une attaque de feu (95 buts marqués) et sur une défense de fer (23 buts encaissés). Si Pep Guardiola a façonné un collectif exceptionnel, plusieurs joueurs ont émergé lors de cet exercice. Aymeric Laporte a stabilisé la défense des Citizens, Bernardo Silva (sept buts marqués) a ébloui le jeu de son équipe par sa virtuosité, l’imprévisible Raheem Sterling a confirmé son statut de grand joueur (17 buts marqués), et Sergio Aguero a prouvé qu’il restait un buteur hors pair (21 buts marqués).

Outre les statistiques, le jeu flamboyant pratiqué cette saison par Manchester City a imposé le respect en Angleterre. Celui-ci lui aura donc permis de remporter une Carabao Cup et un nouveau titre de champion d’Angleterre, le sixième de son histoire. Prochaine étape pour Manchester City, la finale de la Cup face à Watford samedi prochain à Wembley. Histoire de graver encore un peu plus dans le marbre, une saison exceptionnelle... Et ça, Pep Guardiola n’y croyait pas une seule seconde en février dernier...