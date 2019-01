Le défenseur central montpelliérain, dont le contrat au MHSC expirait en juin prochain, a décidé de prolonger son contrat dans la formation héraultaise. Si pour l’instant aucune durée n’a été communiquée concernant ce nouveau bail, les supporters pailladins pourront se réjouir de revoir plus longtemps Daniel Congré, arrivé en 2012 au MHSC, et qui a déjà disputé 236 matches sous le maillot orange et bleu.

« Je suis très content de prolonger l’aventure, a indiqué le défenseur au moment de parapher son contrat. C’est une histoire qui a commencé il y a 7 ans maintenant et j’en suis très heureux. J’ai vécu de très bons moments au MHSC. J’ai trouvé une famille ici et j’ai encore soif de victoires avec Montpellier. J’espère que la saison se terminera du mieux possible et que tout se passera bien pour la suite. »