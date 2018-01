Depuis son prêt plus que raté du côté de l’Olympique de Marseille voici maintenant deux saisons, on avait un peu perdu de vue Paolo De Ceglie, le latéral gauche italien et ancien de la Juventus Turin.

Mais ça y est, on l’a retrouvé ! Le latéral gauche, mis à l’essai en D2 suisse au Servette Genève et qui a joué une heure en amical contre Annecy, a semble-t-il convaincu les dirigeants de lui donner sa chance jusqu’à la fin de la saison.