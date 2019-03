Ce samedi à Aberdeen, l’International Football Association Board était réuni pour revoir plusieurs règles du football. Et l’IFAB a pris plusieurs décisions. Désormais, tout but inscrit après une main involontaire de la part d’un joueur sera alors refusé. « Un but inscrit directement de la main/du bras (même de manière accidentelle) et un joueur qui marque ou se crée une opportunité de marquer après avoir obtenu la possession/le contrôle du ballon de la main/du bras (même de manière accidentelle) ne sera plus toléré », explique notamment l’instance.

Mais ce n’est pas le seul changement. Au sujet des remplacements, le joueur qui doit céder sa place devra désormais sortir rapidement du terrain et emprunter le chemin le plus court. Celui-ci ne devra donc plus sortir par le milieu du terrain et saluer le joueur qui le remplace. Il y a également du changement pour les gardiens lors des penalties. Les portiers pourront désormais n’avoir qu’un seul pied sur la ligne, et non plus deux comme aujourd’hui. Toutes ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er juin prochain.

IT IS OFFICIAL : the Laws of the Game 2019/2020 are now approved by The IFAB !

Which main changes to association football will come into force as from 1 June ?

Find out the results : https://t.co/Q1gMPBswMn pic.twitter.com/T99fImUPj7

— The IFAB (@TheIFAB) March 2, 2019