Ce mercredi, le Comité exéutif de l’UEFA était réuni et il a dévoilé les noms des villes qui accueilleront les finales des prochaines éditions de la Ligue des Champions. L’instance dirigeante du football européen a également fait un point sur la mise en place d’une troisième compétition européenne.

« Confirmé : le nom de la troisième compétition de l’UEFA sera l’UEFA Europa Conférence League. La nouvelle compétition débutera en 2021 et vise à donner à plus de clubs dans plus de pays la possibilité de participer au football européen », peut-on lire sur le compte Twitter officiel de l’UEFA.

Confirmed : The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.

The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo

— UEFA (@UEFA) September 24, 2019