Un temps cible prioritaire des Girondins de Bordeaux cet été, Cristian Pavón (23 ans) a finalement rejoint le Los Angeles Galaxy en août dernier. L’attaquant a rejoint les Etats-Unis en provenance de Boca Juniors sous la forme d’un prêt. Il a ensuite inscrit 3 buts et a délivré 8 passes décisives en 11 matches de Major League Soccer. Une aventure qui a été prolongée d’une année supplémentaire comme l’a officialisé le cinquième de la conférence Ouest à l’issue de la saison 2019.

« Le LA Galaxy a annoncé aujourd’hui que le club avait choisi l’option de prolonger le prêt de Cristian Pavon jusqu’à la saison régulière MLS 2020. Pavon occupera une place de joueur désigné et d’alternative internationale dans l’alignement de l’équipe 2020 du LA Galaxy », a communiqué le club sur son site officiel.

