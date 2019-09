Vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Egypte, la sélection algérienne retrouve son public le 9 septembre prochain. Les hommes de Djamel Belmadi affronteront en effet le Bénin en amical à Alger.

A cette occasion, le sélectionneur algérien a convoqué 23 joueurs. A noter la première convocation de Ilyes Chetti et les retours de Ferhat, Hocine Benayada et Benrahma. Belmadi n’a pas appelé Adam Ounas, Boudaoui et Mehdi Zeffane. Pour le reste, les joueurs sacrés en Egypte sont tous présents.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10