Et voilà une bonne nouvelle pour les supporters de Leeds ! Après une saison plutôt réussie, avec une troisième place en saison régulière mais une élimination en demi-finales de play-offs, Marcelo Bielsa va rester à Ellan Road.

Leeds vient effectivement d’annoncer avoir exercé l’option qui existait dans le contrat du coach argentin, qui sera désormais lié au club de Championship jusqu’en 2020.

| #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season

— Leeds United (@LUFC) 28 mai 2019