Lors de la prochaine trêve internationale en mars, l’équipe de France défiera l’Ukraine (27 mars, Stade de France) et la Finlande (31 mars, Groupama Stadium). Deux matches amicaux qui vont permettre à Didier Deschamps de faire quelques tests notamment avant l’Euro 2020 cet été. Et dans le même temps, quatre nations vont inaugurer un nouveau tournoi.

Ce vendredi, la compagnie aérienne Qatar Airways a annoncé la création d’un tournoi international dont la première édition aura lieu en mars 2020. La Belgique, la Croatie, le Portugal et enfin la Suisse seront de la partie cette année. Le tournoi va se dérouler sur trois jours et une équipe sera sacrée à la fin.

Do you football ? Mark your calendar for a new, exciting football experience in #Qatar. Belgium, Croatia, Portugal and Switzerland national teams will compete to win the first edition of the Qatar Airways International Tournament. March 2020. #QatarAirways pic.twitter.com/SYl9nZmwuQ

— Qatar Airways (@qatarairways) February 14, 2020