Actuellement en D3 anglaise, Sunderland a connu une terrible descente aux enfers. Et les Black Cats doivent gérer des dossiers épineux comme celui de Didier Ndong, qui refuse de revenir jouer avec le club anglais. Il y a quelques jours, le président Stewart Donald a confié à TalkSport. « Je suis certain que nous sommes autorisés à les sanctionner (Ndong et Djilobodji). Mais la question est : ont-ils fait assez pour que nous puissions rompre leur contrat et les poursuivre pour volonté de se dévaluer ? Didier Ndong n’a affiché aucune volonté de revenir au club. On ne sait même pas où il est ».

Ce lundi, Sunderland a publié un communiqué pour faire un point sur la situation de l’ancien joueur de Lorient. Le club explique que le contrat du joueur (en juin 2021) a été rompu. Toutefois, il a été précisé. « Le Sunderland AFC le fait tout en conservant le droit de poursuivre le joueur et tout club auquel il peut adhérer ultérieurement en relation avec la compensation de la valeur du joueur ». Sunderland se réserve le droit de pouvoir engager des poursuites contre Ndong, qui n’est pas revenu s’entraîner en juillet comme cela était prévu.