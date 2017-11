Sans club depuis le 30 juin dernier et son départ de Norwich City, Youssouf Mulumbu (30 ans) va enfin rebondir. Le milieu de terrain formé au PSG s’est engagé pour six mois avec le club écossais de Kilmarnock.

L’international congolais va retrouver son ancien entraîneur à West Bromwich Albion Steve Clarke. Mulumbu a disputé 211 matchs avec les Baggies, il était le chouchou des supporters du club anglais.

Kilmarnock FC is delighted to announce the signing of Youssouf Mulumbu (@mulumbuofficial) on a deal until the end of the season.

— Kilmarnock FC (@OfficialKillie) 22 novembre 2017