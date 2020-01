Prêté par Chelsea du côté de Fenerbahçe ces six derniers mois, Victor Moses change d’air. Propriété des Blues depuis huit ans, Victor Moses est officiellement un nouveau joueur de l’Inter. L’ailier nigérian de 29 ans arrive en prêt chez les Nerazzurri, avec option d’achat (10 millions d’euros). Il devient la deuxième recrue hivernal d’Antonio Conte, qui lui avait vraiment donné sa chance lors de son passage chez les Blues (2016-2018), après Ashley Young.

En délicatesse avec sa cuisse, Victor Moses n’aura pris part qu’à sept rencontres avec le club d’Istanbul ces six derniers mois. Formé à Crystal Palace, dans le sud de Londres où il a grandi aux côtés de John Bostock, le Nigérian avait débarqué à Chelsea depuis Wigan en 2012. Il avait tour à tour été prêté à Liverpool, Stoke City et West Ham avant son escapade turque. S’il venait à être acheté par l’Inter à la fin de la saison, Moses quitterait Chelsea à un an du terme de son contrat (2021), en ayant réalisé trois saisons pleines (2012-13, 2016-17, 2017-18) et remporté 2 Ligue Europa, 1 Premier League et 1 Coupe d’Angleterre.