Opposé à l’En Avant de Guingamp ce dimanche dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1,l’OGC Nice s’est facilement imposé sur le score de 3-0 grâce à un triplé de Youcef Atal. Le latéral algérien a livré une prestation XXL sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Une performance qui pourrait attirer plusieurs clubs mais après la rencontre, Patrick Vieira a été très clair au sujet de l’avenir de son joueur.

« Il est en train de progresser. Quand on regarde bien ses buts, on remarque son agressivité pour être au bon endroit. Il a envie d’être présent dans les 18. C’est quelqu’un de positif avec un bon état d’esprit. Son avenir ? On n’est pas vendeurs », a expliqué le technicien français concernant Youcef Atal, encore sous contrat avec les Aiglons jusqu’en juin 2023.