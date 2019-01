Il y a plusieurs jours, le nom de Leonardo Jardim était associé à l’Olympique Lyonnais. Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’à la fin de saison, Bruno Genesio n’a de son côté toujours pas prolongé. Alors forcément, le coach de l’OL a été interrogé sur le dossier de sa prolongation ce samedi à la veille du déplacement à Amiens (17h, à suivre en direct sur notre site), et ce dernier est revenu sur cette rumeur, alors que le technicien portugais a remplacé Thierry Henry à l’AS Monaco vendredi soir.

« Ce n’est pas mon problème, chacun fait ce qu’il doit faire. Je pense que c’est un grand coach donc il avait besoin de retrouver le terrain parce que c’est ce qui nous anime, c’est notre passion donc il n’y a pas de problème par rapport à ça. Comment j’ai accueilli la rumeur ? Comme toujours, avec beaucoup de recul, ça fait partie du métier. C’était aussi un petit clin d’oeil aussi puisque sur les six confrontations que j’ai eu avec lui, je crois qu’on a gagné quatre fois sur six donc puisqu’il est considéré à juste titre comme un très grand entraîneur, ça veut dire que finalement je me positionne aussi pas trop mal (rires) », a lâché Bruno Genesio devant les journalistes.