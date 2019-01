« Ce dont je suis sûr, c’est que je vais entraîner un autre club français. (...) en France, outre Monaco, il y a deux ou trois gros clubs, peut-être quatre, qui peuvent jouer le haut de tableau. Bien sûr que ces clubs me plaisent. » Dans L’Equipe de ce lundi, Leonardo Jardim tente une opération séduction sur la Ligue 1, lui qui a entraîné Monaco de 2014 à 2018.

Après avoir refusé de très belles offres de Chine et d’Arabie Saoudite, le technicien portugais est toujours libre. Et d’après L’Equipe, le super agent Pini Zahavi tenterait de le pousser vers l’OL. L’Israélien a fait récemment parler de lui en voulant récupérer Bruno Genesio. Y aurait-il un lien de cause à effet ?