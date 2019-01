Si Thierry Henry est arrivé à l’AS Monaco, c’est que Leonardo Jardim en est parti en début de saison. Malgré le changement d’entraîneur, l’ASM, avec des nouvelles recrues, peine encore à remonter au classement. Celui qui n’a pas changé de cadre, en revanche, c’est bien Leonardo Jardim. Le technicien portugais est encore habitant de la Principauté et, malgré les récentes rumeurs, il ne compte pas la quitter pour rejoindre l’Asie et la Chine particulièrement.

Mais alors, de quoi sera fait son avenir ? Ce dimanche, Téléfoot expliquait qu’il serait la priorité de Leicester si Claude Puel était mis à pied. Dans l’Hexagone, les supporters de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, tous deux en conflit plus ou moins ouvert avec leur entraîneur, rêvent que Jardim rejoigne leur club. Dans un long entretien accordé à L’Équipe ce lundi matin, le technicien portugais a ouvert la porte, notamment à un retour dans le club du Rocher.

Il reviendra en France

« J’aime beaucoup la Ligue 1 et il y a une chose dont je suis sûr, peut-être pas à 100 %, mais à 80 %, c’est qu’un jour je reviendrai à Monaco. La deuxième chose dont je suis sûr, c’est que je vais entraîner un autre club français. Ici les gens du football, malgré les premiers mois difficiles, m’ont toujours respecté, les supporters aussi », a commencé par déclarer l’entraîneur qui a réussi à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions en 2017.

Ensuite, il a glissé quelques éléments qui pourraient donner des clés aux clubs français pour le convaincre : « en France, outre Monaco, il y a deux ou trois gros clubs, peut-être quatre, qui peuvent jouer le haut de tableau. Bien sûr que ces clubs me plaisent. Ce que je veux, ce n’est pas que tel ou tel agent me place ici ou là, c’est sentir que le club en question me veut vraiment, qu’à ses yeux je suis la bonne personne pour le projet en place ». La porte est ouverte, il ne reste plus qu’à mettre le pied pour les clubs intéressés !