Entraîneur de l’Olympique Lyonnais pendant trois ans et demi, Bruno Genesio a passé la main l’été dernier à Sylvinho. Parti en Chine et plus spécifiquement au Beijing Guoan, l’entraîneur français a décidé de revenir sur son aventure chez les Gones dans une interview pour Breaking Foot sur RMC Sport. Il a notamment pointé du doigt un certain Memphis Depay : « j’ai lu certaines choses qui m’ont blessé, de la part de certains joueurs. Je ne préfère même pas les commenter parce que dans le football, il faut garder beaucoup d’humilité. Tout va très vite, dans un sens comme dans l’autre. Cela fait partie du football et du milieu. Cela ne m’a pas blessé. Cela confirme simplement ce que je pense du milieu et de certains joueurs. Mais cela reste anecdotique pour moi. »

Critique envers son ancien coach, Memphis Depay n’avait pas hésité à le faire savoir peu après le départ de Bruno Genesio. Ce dernier n’a pas été surpris de voir le Néerlandais tenir ce discours : « j’entends des choses qui me font doucement sourire, notamment sur le respect et de la discipline, poursuit le technicien français. Ce joueur en question est arrivé une semaine en retard l’année dernière, de son propre chef, contre l’avis du président et de moi-même. Mais je n’en veux pas plus à Memphis, je le connais. C’est quelqu’un qui a cette personnalité. »

