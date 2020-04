« Il nous manque un milieu de terrain de distribution dans l’équipe brésilienne, et Bruno Guimarães pourrait être ce joueur ». Cette phrase est signée Tite, le sélectionneur du Brésil, impressionné par la qualité du milieu de terrain recruté par l’Olympique Lyonnais en janvier dernier. Les premiers pas de Guimarães en Ligue 1 et en Ligue des Champions ont impressionné et il avait été convoqué pour le rassemblement de mars, finalement annulé pour cause de coronavirus.

Interrogé par Goal Brésil, le joueur de 22 ans a répondu aux éloges de son sélectionneur, en assumant clairement son ambition. « Compte tenu de la position et des caractéristiques qu’il a mentionnées, je suis sûr que je peux être ce joueur, même s’il y a une concurrence énorme. Je serai toujours disponible et prêt à aider la sélection. Recevoir de tels éloges de la part de l’entraîneur de l’équipe brésilienne est tout simplement indescriptible. »