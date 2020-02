Fin des matches aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le second club français engagé, l’Olympique Lyonnais. Les Gones reçoivent sur leur pelouse la Juventus.

A domicile, l’équipe de Rudi Garcia se présente dans un 3-5-2 modulable en 3-4-3 avec Anthony Lopes dans les buts derrière Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal. Les rôles de pistons sont assurés par Léo Dubois et Maxwel Cornet alors que Bruno Guimarães et Lucas Tousart se retrouvent au cœur du jeu avec Houssem Aouar un peu plus haut. Enfin, Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé sont associés en attaque.

De son côté, la Juventus opte pour un 4-3-3 avec Wojciech Szczęsny comme dernier rempart. Le portier polonais peut compter sur Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci et Alex Sandro en défense. Positionné en tant que sentinelle, Miralem Pjanic est accompagné par Rodrigo Bentancur et Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Enfin, Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo constituent la ligne d’attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Guimarães, Tousart, Cornet - Aouar - Toko Ekambi, Dembélé

Juventus : Szczęsny - Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Cuadrado, Dybala, Ronaldo