Une première victoire depuis le 16 août dernier et elle fait du bien pour l’Olympique Lyonnais. Dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, les Rhodaniens se sont imposés (2-0), à domicile, contre le FC Metz. Après la rencontre, Léo Dubois a fait part de sa satisfaction.

« Ça faisait longtemps que l’on n’avait pas gagné, c’est bien. On essaye de travailler au jour le jour, on est dans un moment difficile, il faut continuer à travailler, garder la confiance, a expliqué le latéral droit au micro de beIN Sports. On a une bonne équipe, c’est une victoire qui fait du bien. » Un discours qui rejoint celui de Lucas Tousart (voir vidéo).