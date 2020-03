Après avoir battu la Juventus en Ligue des Champions et l’AS Saint-Etienne dans le derby, l’Olympique Lyonnais espérait poursuivre sa série en écartant le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France. Malheureusement pour les Gones, les joueurs de la capitale les ont balayés 5 buts à 1, notamment après l’expulsion de Fernando Marçal. Un fait de jeu qui a agacé Rafael.

« Bien sûr qu’on est déçu. l’arbitrage, on a bien joué avant que Marçal se fasse expulsé. Mais ce qui me gêne c’est pas l’expulsion de Marçal, c’est la non expulsion e Kurzawa. On peut parler de l’arbitrage mais ça ne change pas grand-chose. En début de deuxième période, on était très bin, on a bien joué collectivement. Mais bon après le foot c’est comme ça. Marçal se fait expulser, ils marquent le penalty », a-t-il déclaré au micro de France 2.