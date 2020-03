Mercredi, l’Olympique Lyonnais annonçait que l’ensemble de son personnel sportif était placé en chômage partiel. Une décision prise face à l’épidémie de coronavirus qui frappe le monde entier. Confinés à leur domicile, les joueurs lyonnais pourraient reprendre prochainement l’entraînement.

Selon les informations du Progrès, la reprise de l’activité physique est prévue pour le mardi 24 mars, soit deux semaines après leur dernière séance d’entraînement. La reprise sera axée sur de la course à pied à basse intensité, des abdominaux, du gainage et de la stabilisation. L’ensemble de l’effectif bénéficiera de tutoriels pour détailler les mouvements et le nombre de séries à effectuer.