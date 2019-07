Coach de l’Olympique Lyonnais depuis désormais un mois et demi, Sylvinho va pouvoir tester son effectif pour la première fois de la saison. Les Gones qui ont fait un recrutement massif (Thiago Mendes, Ciprian Tatarusanu, Jean Lucas, Youssouf Koné, Joachim Andersen, Nicolas Fontaine, Héritier Deyonge) affrontent la Servette Genève au stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jailleu.

L’Olympique Lyonnais opte pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Le gardien portugais peut compter sur Kenny Tete, Marcelo, Jason Denayer et Fernando Marçal qui forment la défense. Aligné en sentinelle, Titouan Thomas est épaulé par Pape Diop et Rayan Cherki. Yassin Fekir et Lenny Pintor accompagnent Yann Kitala en attaque.

Le Servette Genève s’organise dans un 4-2-3-1 avec Jérémy Frick dans les cages. Anthony Sauthier, Steve Rouiller, Vincent Sasso et Yoan Severin évoluent en défense. Le double pivot est constitué de Timothé Cognat et Gaël Ondoua. Miroslav Stevanovic, Sébastien Wüthrich et Varol Tasar soutiennent Koro Koné en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Marçal - Diop, Thomas, Cherki - Fekir, Kitala, Pintor

Servette Genève : Frick - Sauthier, Rouiller, Sasso, Severin - Cognat, Ondoua - Stevanovic, Wüthrich, Tasar - Koné

