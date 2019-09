Plus prestigieuse des compétitions de club dans le monde de football, la Ligue des Champions reprend ses droits aujourd’hui avec la phase de poules. Dans son Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais affronte le Zenit champion de Russie en titre. Un match déjà important dans un groupe G où figure aussi Benfica et le RB Leipzig.

A domicile, les Gones de Sylvinho opte donc pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Le portier portugais pourra par ailleurs compter sur Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Youssouf Koné en défense. Aligné en sentinelle, Lucas Tousart sera épaulé par Jeff Reine-Adélaide et Thiago Mendes derrière le trio d’attaque composé de Bertrand Traoré, Moussa Dembélé et Memphis Depay.

De son côté, le Zenit propose un 4-4-2 avec Andrey Lunev dans les buts. Vyacheslav Karavaev, Branislav Ivanovic, Yaroslav Rakitskiy et Douglas Santos constituent la défense. Le double pivot Wilmar Barrios - Yordan Osorio évolue au cœur du jeu. Yuri Zhirkov et Sebastian Driussi prennent les ailes et évoluent en soutien d’Artem Dzyuba et Sardar Azmoun sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Koné - Reine-Adélaïde, Tousart, Mendes- Traoré, Dembélé, Depay

Zenit : Lunev - Karavaev, Ivanovic, Rakitskiy, Douglas - Driussi, Barrios, Osorio, Zhirkov - Dzyuba, Azmoun

