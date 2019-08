Entre le championnat, les coupes nationales et la Ligue Europa, le Stade Rennais s’apprête à vivre une longue saison. Le club devrait encore se renforcer d’ici la fin du mercato avec l’arrivée d’un milieu de terrain (Gonalons ?) et au moins un nouvel élément offensif pour remplacer le départ de Ismaïla Sarr.

« On a un certain nombre de joueurs identifiés. Non, nous ne cherchons pas dans le même profil car Ismaïla Sarr est un joueur rare. On essaye de voir comment améliorer l’équipe en termes de qualité » a expliqué le président Olivier Létang sur les ondes de RMC ce lundi soir.

