Pour le retour de la Serie A, la Juventus se déplace au stade Ennio Tardini pour y affronter Parme. Et pour cette première de la saison, Maurizio Sarri a réservé quelques surprises dans son onze. Ainsi, Matthijs de Ligt et Adrien Rabiot démarrent la rencontre sur le banc tout comme Paulo Dybala.

L’ancien coach de Chelsea maintient sa confiance à Gonzalo Higuain et Cristiano Ronaldo en attaque. Les deux hommes sont accompagnés par Douglas Costa. A noter également la titularisation de Blaise Matuidi au milieu. Côté Parme, Roberto D’Aversa peut compter sur Gervinho en attaque et laissait sur le banc Yann Karamoh et Cornelius.

Les compositions officielles

Parme : Sepe, Iacoponi, Inglese, Hernani, Brugman, Laurini, Barillà, Bruno Alves, Gervinho, Gagliolo, Kulusevski.

Juventus : Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10