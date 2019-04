Pour démarrer la 34e journée de Premier League, Leicester recevait Newcastle. Les Foxes, qui restaient sur quatre succès consécutifs en championnat, voulaient continuer leur belle remontée et conforter leur 7e place. De leur côté, les Foxes luttaient encore pour le maintien avec 7 points d’avance sur Cardiff, 18e.

Newcastle jouait sa chance à fond et Rondon trouvait la transversale des Foxes (16e). Une alerte qui entraînait un but pour les Magpies puisque Ayoze Pérez s’offrait un joli but de la tête (0-1, 32e). Almiron se montrait également (35e), tout comme le buteur des Magpies en fin de match (77e). Newcastle l’emportait finalement 0-1 et prend provisoirement la 13e place du championnat.