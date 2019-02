La 26e journée de Premier League continuait ce samedi avec une affiche entre Brighton et Burnley. Les locaux, 14es, affrontaient le 18e du championnat d’Angleterre. Et lors de cette affiche, Brighton s’est incliné contre Burnley (1-3). Wood ouvrait le score à la demi-heure de jeu (26e) et propulsait son équipe en tête à la pause, et ce malgré plusieurs grosses occasions de Brighton.

Au retour des vestiaires, il concluait un beau mouvement pour s’offrir un doublé (62e). Finalement, Barnes participait au festival (74e). Duffy réduisait le score (76e). Brighton ne revenait pas et s’inclinait logiquement malgré l’avantage du terrain. Les locaux stagnent à la 14e place, tandis que Burnley grimpe au 14e rang.