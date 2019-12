On arrive à la moitié de la saison avec la 19e journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain reçoit l’Amiens SC pour ce dernier match avant la trêve.

A domicile, les hommes de Thomas Tuchel se présentent dans un 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts. Thomas Meunier, Thiago Silva, Abdou Diallo et Juan Bernat se dressent devant lui. Au milieu, Marquinhos et Leandro Paredes sont associés derrière le quatuor composé d’Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi.

De son côté, l’Amiens SC opte pour un 4-3-3 avec Regis Gurtner dans les cages. Ce dernier est devancé par Arturo Calabresi, Haitam Aleesami, Bakaye Dibassy et Jordan Lefort. Situé en tant que sentinelle, Thomas Monconduit est épaulé par Eddy Gnahoré et Bongani Zungu. Stiven Mendoza et Fousséni Diabaté accompagnent Moussa Konaté en attaque.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Meunier, Silva, Diallo, Bernat - Di Maria, Marquinhos, Paredes, Neymar - Mbappé, Icardi

Amiens SC : Gurtner - Calabresi, Aleesami, Dibassy, Lefort - Zungu, Monconduit, Gnahoré - Mendoza, Konaté, Diabaté