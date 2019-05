Lors de la saison 2016-2017, le Paris Saint-Germain a vécu un véritable cauchemar en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Vainqueur du FC Barcelone sur le score de 4-0 au Parc des Princes au match aller, le club de la capitale a subi une remontada au Camp Nou quelques jours plus tard (1-6). Une élimination difficile à digérer, notamment pour Edinson Cavani. Dans un entretien accordé à l’émission "Hablemos de Fútbol" sur ESPN, « El Matador » est revenu sur les jours qui ont suivi ce match.

« Ce match était très important. Ça m’a beaucoup marqué. Personne ne s’attendait à ce qui s’est passé. Après ce match, je n’arrivais plus à dormir. Je passais mon temps à lire. J’ai commencé à m’inquiéter parce que je venais à l’entraînement sans avoir dormi la veille au soir. Le médecin m’a rassuré et m’a donné un traitement pour me faire dormir. C’était une période qui a duré un certain temps et peu à peu, j’ai pu redormir normalement », a expliqué l’international uruguayen.